La Salle Capitulaire : 1 000 ans d’Histoire Musée de la Haute-Auvergne Saint-Flour

La Salle Capitulaire : 1 000 ans d’Histoire Samedi 18 octobre, 14h30 Musée de la Haute-Auvergne Cantal

Gratuit

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:30:00

Cette année, la salle capitulaire fête ses 1000 ans ! A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, elle vous dévoile ses secrets : trésors de cathédrale et d’église, le site clunisien n’a pas fini de vous surprendre!

Musée de la Haute-Auvergne 1, Place d’Armes 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471606134

Journées nationales de l’architecture

©Musées de Saint-Flour