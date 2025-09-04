LA SALLE DES PROFS Mende

LA SALLE DES PROFS

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère

Début : 2026-03-10 20:15:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Allemagne, 2023, 1h 39min, drame réalisé par Ilker Çatak avec Leonie Benesch, Michael Klammer.

Ce film représente la société dans son ensemble, avec ses jeux de pouvoir, les inégalités et l’injustice.

En partenariat avec le comité de jumelage Mende-Wunsiedel.

Une série de vols a eu lieu dans la salle des professeurs d’un établissement secondaire en Allemagne. La direction n’étant guère efficace dans la résolution du problème, une jeune enseignante se décide à mener sa propre enquête… L’atmosphère devient vite irrespirable, jusqu’au dénouement final, qui n’est pas du tout celui que l’on aurait pu attendre…

Au-delà de l'ambiance thriller , ce film représente la société dans son ensemble, avec ses jeux de pouvoir, les inégalités et l'injustice.

Ce film a été nommé dans la catégorie du meilleur film international aux Oscars 2024. Par ailleurs, il a remporté 5 récompenses au Prix du film allemand à Berlin en 2023 (meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur montage notamment).

Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 en partenariat avec le comité de jumelage Mende-Wunsiedel. .

Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr

English :

Germany, 2023, 1h 39min, drama directed by Ilker Çatak with Leonie Benesch, Michael Klammer.

This film depicts society as a whole, with its power games, inequalities and injustice.

In partnership with the Mende-Wunsiedel twinning committee.

German :

Deutschland, 2023, 1h 39min, Drama unter der Regie von Ilker Çatak mit Leonie Benesch, Michael Klammer.

Der Film stellt die Gesellschaft als Ganzes dar, mit ihren Machtspielen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten.

In Partnerschaft mit dem Partnerschaftskomitee Mende-Wunsiedel.

Italiano :

Germania, 2023, 1h 39min, drammatico diretto da Ilker Çatak con Leonie Benesch, Michael Klammer.

Questo film ritrae la società nel suo complesso, con i suoi giochi di potere, le disuguaglianze e le ingiustizie.

In collaborazione con il comitato di gemellaggio Mende-Wunsiedel.

Espanol :

Alemania, 2023, 1h 39min, drama dirigido por Ilker Çatak con Leonie Benesch, Michael Klammer.

Esta película retrata la sociedad en su conjunto, con sus juegos de poder, desigualdades e injusticias.

En colaboración con el comité de hermanamiento Mende-Wunsiedel.

