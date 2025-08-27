La Salopette Apéro Cult’ Louvigné-du-Désert

La Salopette Apéro Cult’ Louvigné-du-Désert jeudi 22 janvier 2026.

La Salopette Apéro Cult’

Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

La Salopette est un duo rennais de chanson du fond des poches à mi-chemin entre Anne Sylvestre, Leïla Huissoud, Bertrand Belin ! Un chanteur, Tibo, une chanteuse, Charlotte, deux guitares et une volonté intarissable d’éclabousser le public avec de vrais bouts de chansons ! Quoi de mieux que ce vêtement malicieux pour deux artisans de la chanson française ? Rendez-vous au Centre Culturel Jovence ! .

Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

