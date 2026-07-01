La Saltarelle Musiques vocales et instrumentales de la Renaissance Le Bourg Saint-André-le-Désert

Informations pratiques

Saint-André-le-Désert

La Saltarelle Musiques vocales et instrumentales de la Renaissance

Le Bourg Eglise de Saint André le Désert (le Bourg) Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Grand Désir

LA SALTARELLE est un ensemble qui interprète des musiques vocales et instrumentales de la Renaissance. Il donnera ce dimanche 26 juillet à 18 heures un concert entrée gratuite à l’église de Saint-André-le-Désert. Depuis plus de vingt ans ces musiciens venus de Belfort, Paris, Strasbourg, Genève, Perpignan, se retrouvent en Saône-et-Loire pour une résidence d’été afin d’élaborer un nouveau programme. En 2026 il prend pour titre Le grand désir en référence à une chanson de Loyset Compère actif au XVe siècle. Le public est invité à un voyage dans le passé avec des œuvres de compositeurs français, anglais et allemands. Pour que le dépaysement soit au rendez-vous, il est fondamental d’utiliser des instruments d’époque. Vièles à bras, violes de gambe, flûtes à bec, cromornes, bombardes, dulcianes, harpes, flûte traversière cylindrique, Nyckelharpa, cornets à bouquin et percussions forment une palette sonore originale pour redonner vie à des partitions souvent méconnues ou oubliées. Chansons, psaumes, fantaisies et danses, dans leur déploiement, contribuent alors à la joyeuse récréation des esprits…

Pierre Gantner, Thierry Cattel, Francis Mercet, François Moyne,Sarah van Cornewal, Marie Bournisien, Anne-Sophie Rossé, Estelle Gineste, Sophie Ducommun, Loulia, Luana, Anaïse et Paul .

Le Bourg Eglise de Saint André le Désert (le Bourg) Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 34 85 65 pierre.gantner@orange.fr

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English : La Saltarelle Musiques vocales et instrumentales de la Renaissance

L’événement La Saltarelle Musiques vocales et instrumentales de la Renaissance Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-07-03 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II