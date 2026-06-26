La Saltimbanquerie accueille Duo Kor La Saltimbanquerie Sigalens

Sigalens

La Saltimbanquerie accueille Duo Kor

La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La Saltimbanquerie de Sigalens accueille Duo Kor ! Venez partager une journée percutante !

Toute la journée: jeux pour petits et grands à disposition, bar et crêpes (Sucrées pour le goûter, également salées en soirée)

15H30 Ouverture

16H30 ATELIER Tupercut’ (enfants dès 6ans). Ombeline et Thibault nous font découvrir les percussions corporelles. Nombre de places limité, sur réservation helloasso.

19H Hématomes et Quinte Bémol . Un spectacle aux allures classiquement rigides mais délicieusement clownesque, sans instruments mais pas sans objets ! Réservation conseillée.

Pas de CB, mais de beaux jetons à inaugurer ! .

La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 10 62 lasaltimbanquerie@gmail.com

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English : La Saltimbanquerie accueille Duo Kor

L’événement La Saltimbanquerie accueille Duo Kor Sigalens a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud