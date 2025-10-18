La Samaïn Gray
La Samaïn Gray samedi 18 octobre 2025.
La Samaïn
6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18 16:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Un rendez-vous magique pour célébrer l’automne et les traditions celtiques
Venez vivre une soirée féerique et chaleureuse en famille ou entre amis !
Au programme
Déambulation et animations
Marché nocturne
Ateliers de chirologie avec Onachrisis
Grand spectacle de feu en soirée
Buvette & restauration sur place .
6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr
English : La Samaïn
German : La Samaïn
