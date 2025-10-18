La Samaïn Gray

La Samaïn Gray samedi 18 octobre 2025.

La Samaïn

6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Un rendez-vous magique pour célébrer l’automne et les traditions celtiques

Venez vivre une soirée féerique et chaleureuse en famille ou entre amis !

Au programme

Déambulation et animations

Marché nocturne

Ateliers de chirologie avec Onachrisis

Grand spectacle de feu en soirée

Buvette & restauration sur place .

6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08 animation@ville-gray.fr

English : La Samaïn

German : La Samaïn

Italiano :

Espanol :

L’événement La Samaïn Gray a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY