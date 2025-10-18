La Samaïn Gray

6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Début : 2025-10-18 16:30:00
Un rendez-vous magique pour célébrer l’automne et les traditions celtiques
Venez vivre une soirée féerique et chaleureuse en famille ou entre amis !
Au programme

Déambulation et animations
Marché nocturne
Ateliers de chirologie avec Onachrisis
Grand spectacle de feu en soirée

Buvette & restauration sur place   .

6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 08  animation@ville-gray.fr

