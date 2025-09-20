La Sanch exposée à travers l’objectif de Max Rebotier Ancien évêché Perpignan

La Sanch exposée à travers l’objectif de Max Rebotier 20 et 21 septembre Ancien évêché Pyrénées-Orientales

Exposition gratuite en libre accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition proposée par la direction patrimoine et musées de mla Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Le photographe amateur Max Rebotier a participé et a été lauréat du Prix « Coup de coeur » du festival « Visa Off » en 2023. L’année suivante, ce passionné de tradition et de voyage a suivi la procession de la Sanch de Perpignan. l’exposition présente un choix de photographies, à la fois délicates et lumineuses, issues de ce reportage.

Ancien évêché 8 rue de l’Académie, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie Construit en 1751 pour abriter les salles de classes de l’académie militaire créée par Louis XV à Perpignan, l’édifice change plusieurs fois de fonction. On y trouvait une bibliothèque, une salle de dessin, une salle de cartographie, des salles d’études et les logements des maitres, tandis que les manèges et écuries se trouvaient dans le bâtiment adjacent (actuelle caserne Galliéni). Résidence privée au XIXe siècle, il est racheté puis réaménagé en 1905 et devient évêché de Perpignan jusqu’en 2014, date à laquelle il a été acquis par la Ville et abrite un centre d’exposition de la Sanch.

© Ville de Perpignan