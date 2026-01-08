La SANS Valentin 2026 Château de Pierry Pierry
La SANS Valentin 2026
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tout public
Vous êtes tout(e) seul(e) à la saint Valentin ? ET ALORS…
La SANS VALENTIN du Château est pour vous !
Célibataire, entre amis ou juste là pour profiter, rejoignez-nous le samedi 14 février à partir de 19h00 et jusqu’à 1h00 pour une soirée dansante inoubliable ambiancée par un DJ.
Au programme:
– Bar à champagne, cocktail et petite restauration sur place pour vous régaler.
– Une ambiance festive pour oublier cupidon.
Parce que le 14 février n’est pas réservé qu’aux amoureux !
Entrée 15 € donnant droit au tirage au sort pour gagner une nuit au Château !
Entrée réservée aux + de 18 ans uniquement.
Sur réservation BILLETTERIE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est contact@chateau-de-pierry.fr
English : La SANS Valentin 2026
