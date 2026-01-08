La SANS Valentin 2026 Château de Pierry Pierry

La SANS Valentin 2026

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-15 01:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Vous êtes tout(e) seul(e) à la saint Valentin ? ET ALORS…

La SANS VALENTIN du Château est pour vous !

Célibataire, entre amis ou juste là pour profiter, rejoignez-nous le samedi 14 février à partir de 19h00 et jusqu’à 1h00 pour une soirée dansante inoubliable ambiancée par un DJ.

Au programme:

– Bar à champagne, cocktail et petite restauration sur place pour vous régaler.

– Une ambiance festive pour oublier cupidon.

Parce que le 14 février n’est pas réservé qu’aux amoureux !

Entrée 15 € donnant droit au tirage au sort pour gagner une nuit au Château !

Entrée réservée aux + de 18 ans uniquement.

Sur réservation BILLETTERIE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est contact@chateau-de-pierry.fr

