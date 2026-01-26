LA SANS-VALENTIN du Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec

LA SANS-VALENTIN du Café Breton !

LA SANS-VALENTIN AU CAFÉ BRETON

Le samedi 14 février, on laisse les dîners aux chandelles aux autres.



Au Café Breton, on fête les célibataires Ceux qui n’ont rien prévu, ceux qui n’y croient plus et ceux qui se disent que… pourquoi pas ?

Que tu sois solo, curieux, ou même en couple, viens passer une soirée fun, décalée et pleine de surprises qui changera des Saint-Valentin a l’eau de rose.

Au programme

Une tapas spécial Saint-Valentin pour créer du lien .

Des rencontres à l’aveugle (oui, les yeux bandés) .

Des défis pour créer des matchs .

De la musique romantique et une piste de danse pour finir la soirée en beauté.

Pour participer aux jeux et qu’on puisse organiser la soirée inscription obligatoire en nous envoyant un message en amont.

Aucune obligation de participer on peut aussi juste venir boire un verre.



Les couples sont évidemment les bienvenus pour profiter du spectacle et des animations.

Plus d’informations à venir sur nos réseaux sociaux.

Restauration de 19h à 21h.

C’est une soirée sans réservation.

Et si l’amour commençait au Café Breton ? .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

