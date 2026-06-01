La santé dans l’assiette, Foyer club de Gardonne, Gardonne
La santé dans l’assiette, Foyer club de Gardonne, Gardonne samedi 6 juin 2026.
La santé dans l’assiette 6 et 7 juin Foyer club de Gardonne Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Une exposition pour comprendre les liens entre notre alimentation, notre santé, notre agriculture, notre environnement
Foyer club de Gardonne rue ancien foirail 24680 Gardonne Gardonne 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Une exposition sur notre alimentation
INSERM