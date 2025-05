La santé dans mon jardin ! – La Barmacie Vaubecourt, 3 juin 2025 18:30, Vaubecourt.

Meuse

La santé dans mon jardin ! La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Comment jardiner en respectant la nature ? Participez à un échange sur le jardinage sans produits chimiques ! Meuse Nature Environnement partagera ses conseils et ses astuces pour répondre à vos questions sur le jardinage écologique !

> Temps d’échange GRATUIT et ouvert à tous

> Inscription par mail à Catherine.JRAIED@harmonie-mutuelle.fr ou par téléphone au 0676324951Tout public

La Barmacie 4 Route de Triaucourt

Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

How to garden while respecting nature? Join us for a discussion on chemical-free gardening! Meuse Nature Environnement will share its tips and tricks to answer your questions on ecological gardening!

> FREE discussion open to all

> Register by e-mail at Catherine.JRAIED@harmonie-mutuelle.fr or by telephone at 0676324951

German :

Wie kann man naturschonend gärtnern? Nehmen Sie an einem Austausch über das Gärtnern ohne Chemikalien teil! Meuse Nature Environnement wird seine Ratschläge und Tipps weitergeben, um Ihre Fragen zum ökologischen Gärtnern zu beantworten!

> Der Austausch ist KOSTENLOS und für alle offen

> Anmeldung per E-Mail an Catherine.JRAIED@harmonie-mutuelle.fr oder telefonisch unter 0676324951

Italiano :

Come si può fare giardinaggio nel rispetto della natura? Partecipate a una discussione sul giardinaggio senza sostanze chimiche! Meuse Nature Environnement condividerà i suoi consigli e suggerimenti per rispondere alle vostre domande sul giardinaggio ecologico!

> Una discussione GRATUITA aperta a tutti

> Iscrivetevi via e-mail all’indirizzo Catherine.JRAIED@harmonie-mutuelle.fr o per telefono all’indirizzo 0676324951

Espanol :

¿Cómo se puede cultivar un huerto respetando la naturaleza? Participe en un debate sobre jardinería sin productos químicos Meuse Nature Environnement compartirá sus consejos y trucos para responder a sus preguntas sobre jardinería ecológica

> Debate GRATUITO y abierto a todos

> Inscríbase por correo electrónico en Catherine.JRAIED@harmonie-mutuelle.fr o por teléfono en 0676324951

