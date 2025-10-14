LA SANTE DOPEE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? ENJEUX – PREMIERS BILANS – PERSPECTIVES HEC Alumni Paris

LA SANTE DOPEE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? ENJEUX – PREMIERS BILANS – PERSPECTIVES HEC Alumni Paris mardi 14 octobre 2025.

LA SANTE DOPEE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? ENJEUX – PREMIERS BILANS – PERSPECTIVES HEC Alumni Paris Mardi 14 octobre, 18h00 sur inscription

LA SANTE DOPEE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? ENJEUX – PREMIERS BILANS – PERSPECTIVES

Le Club HEC Santé et le Club HEC Technologies Avancées ont le plaisir de vous convier à leur manifestation commune

LA SANTE DOPEE PAR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

ENJEUX – PREMIERS BILANS – PERSPECTIVES

qui se tiendra mardi 14 octobre 2025, de 18h00 à 20h00 sur Zoom.

Venez à la rencontre de nos intervenants qui partageront avec vous leur expérience et leur vision :

– Emmanuel Bacry, Directeur de Recherche, CNRS ; Chief Scientific Officer, Health Data Hub ; Membre de l’Institut PRAIRIE-PSAI

– Hedi Ben Brahim, Chief Executive Officer, One Biosciences

– Yann Gaston-Mathé, Co-fondateur et Chief Executive Officer, Iktos

– Claude Kirchner, Président, Comité Consultatif National d’Ethique du Numérique

– Théodore Lainé, Directeur Digital Data & IA pour la R&D, Groupe Servier

– Anne Vincent-Salomon, Directrice du Pôle de Médecine Diagnostique et Théranostique, Institut Curie ; Directrice, Institut Hospitalo-Universitaire Cancers des Femmes.

Vous pouvez vous inscrire en ligne dès à présent selon les modalités mentionnées ci-dessous.

Vos invités sont les bienvenus.

Le lien Zoom permettant de rejoindre cette table ronde sera communiqué par e-mail aux personnes inscrites.

Dans l’attente de vous accueillir mardi 14 octobre,

Bien cordialement,

Pour le Club HEC Santé :

– Isabelle Dion (MBA.94), Présidente

– Marine Drieu La Rochelle (M.18), Membre du Bureau et Relais Carrières Etudiants & Jeunes Diplômés

– Aurélien Rivet (H.20), Membre du Bureau et Relais Carrières Etudiants & Jeunes Diplômés

Pour le Club HEC Technologies Avancées :

– Silvia Carter (E.08), Co-présidente

– Monica Prieto-Langard (E.19), Co-présidente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T20:00:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/la-sante-dopee-par-l-intelligence-artificielle-enjeux-premiers-bilans-perspectives/2025/10/01/12941

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris