La santé intégrative, parlons-en ! Espace des Libertés Aubagne

La santé intégrative, parlons-en !

Samedi 23 mai 2026 de 9h à 21h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

2026-05-23

L’association pour la Revue HEGEL, revue de santé intégrative publiée chez CAIRN, organise à Aubagne un colloque destiné au grand public et à tous les actrices et acteurs de la santé, en partenariat avec la Ville d’Aubagne.

Nous avons construit le chemin du colloque de façon à raconter une histoire en quatre actes (1) comprendre ensemble la santé intégrative, (2) vivre la santé intégrative ici sur le territoire, (3) approfondir ensemble et (4) agir ensemble.

Au programme

9h | Accueil des participants

9h15 | Bienvenue, ouverture, présentation de la revue HEGEL, remerciements.



ACTE 1 COMPRENDRE ENSEMBLE



9h30 | Qu’est-ce que la santé intégrative (en France et ailleurs) ?



ACTE 2 VIVRE ICI



11h15 | Comment la santé intégrative peut-elle aider à répondre aux enjeux locaux de santé ?

12h30 | Pause déjeuner



ACTE 3 APPROFONDIR ENSEMBLE



13h30 | L’oncologie intégrative

15h00 | Sphère bucco-dentaire et santé intégrative

16h15 | Pause thé café et pratiques de respiration



ACTE 4 AGIR ENSEMBLE



16h45 | Représentation de la pièce La Roue de l’Infortune issue du projet DOLORA

17h10 | Partage autour de la santé intégrative Soigner Autrement, Ensemble

18h25 | Conclusion

18h30 | Pause dîner

19h30 | Projection/débat Film Viens voir ! La médecine de demain serait-elle en train d’éclore ?

21h | Fin du colloque .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The association for Revue HEGEL, an integrative health journal published by CAIRN, is organizing a symposium in Aubagne for the general public and all those involved in health, in partnership with the town of Aubagne.

