La santé intégrative, parlons-en ! Espace des Libertés Aubagne

La santé intégrative, parlons-en !
Samedi 23 mai 2026 de 9h à 21h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
L’association pour la Revue HEGEL, revue de santé intégrative publiée chez CAIRN, organise à Aubagne un colloque destiné au grand public et à tous les actrices et acteurs de la santé, en partenariat avec la Ville d’Aubagne.
Nous avons construit le chemin du colloque de façon à raconter une histoire en quatre actes (1) comprendre ensemble la santé intégrative, (2) vivre la santé intégrative ici sur le territoire, (3) approfondir ensemble et (4) agir ensemble.
Au programme
9h | Accueil des participants
9h15 | Bienvenue, ouverture, présentation de la revue HEGEL, remerciements.
ACTE 1 COMPRENDRE ENSEMBLE
9h30 | Qu’est-ce que la santé intégrative (en France et ailleurs) ?
ACTE 2 VIVRE ICI
11h15 | Comment la santé intégrative peut-elle aider à répondre aux enjeux locaux de santé ?
12h30 | Pause déjeuner
ACTE 3 APPROFONDIR ENSEMBLE
13h30 | L’oncologie intégrative
15h00 | Sphère bucco-dentaire et santé intégrative
16h15 | Pause thé café et pratiques de respiration
ACTE 4 AGIR ENSEMBLE
16h45 | Représentation de la pièce La Roue de l’Infortune issue du projet DOLORA
17h10 | Partage autour de la santé intégrative Soigner Autrement, Ensemble
18h25 | Conclusion
18h30 | Pause dîner
19h30 | Projection/débat Film Viens voir ! La médecine de demain serait-elle en train d’éclore ?
21h | Fin du colloque .
Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The association for Revue HEGEL, an integrative health journal published by CAIRN, is organizing a symposium in Aubagne for the general public and all those involved in health, in partnership with the town of Aubagne.
