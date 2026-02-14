La santé mentale chez les 18-25 ans, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

La santé mentale chez les 18-25 ans Mercredi 25 mars, 18h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

• Marie Tournier, psychiatre, professeure des universités et praticienne hospitalière. Elle exerce une activité clinique quotidienne spécialisée dans les troubles de l’humeur au sein du Pôle universitaire de psychiatrie d’adultes du centre hospitalier Charles Perrens, à Bordeaux.

• Melissa Macali, chercheuse Inserm en santé publique et épidémiologie au centre de recherche Bordeaux Population Health. Ses recherches portent sur la santé mentale des étudiants et étudiantes et plus particulièrement sur les conduites suicidaires.

> dans le cadre de la Fabrique du citoyen #11, en partenariat avec la Semaine du cerveau organisée par la Société des neurosciences.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux

