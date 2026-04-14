La santé mentale des séniors c’est important! Les Plateaux sauvages Paris
La santé mentale des séniors c’est important! Les Plateaux sauvages Paris mardi 14 avril 2026.
Parce que bien vieillir c’est maintenir une bonne santé physique mais aussi mentale, venez échanger sur cette thématique en découvrant l’animation du Cosmos Mental!
A travers des ateliers ludiques et conviviaux, venez partager vos représentations de la santé mentale et vos ressources pour en prendre soin!
Le mardi 14 avril 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T16:00:00+02:00_2026-04-14T17:30:00+02:00
Les Plateaux sauvages 5 rue des Plâtrières 75020 Paris
aurelia.taprest@paris.fr
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