La santé mentale : l’affaire de tous ! Espace René-Cassin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Vendredi 23 janvier à 19, à l’espace René-Cassin, dans le cadre de son engagement en faveur de la prévention et de l’information sur les grands enjeux sociaux, la Ville vous propose une nouvelle soirée d’information et de sensibilisation consacrée à un sujet devenu une priorité nationale : la santé mentale. Encore trop souvent entourée de tabous, la santé mentale concerne pourtant chacun d’entre nous, à tous les âges de la vie. Stress, épuisement, deuil, isolement, difficultés familiales ou professionnelles peuvent fragiliser l’équilibre psychique. Si ces situations sont souvent passagères, une souffrance durable peut nécessiter un accompagnement adapté. Une rencontre pour mieux comprendre et agir Pour aborder ce sujet sans détour, Camille Denis et Marc Le Crâne, cadres de santé au Centre hospitalier Georges Daumézon de Bouguenais, viendront partager leur expertise et échanger avec le public.Au programme de la soirée :? Comprendre ce qu’est la santé mentale et les principaux troubles psychiques ;? Apprendre à repérer les signes d’alerte ;? Mieux distinguer un mal-être ponctuel d’un trouble nécessitant des soins spécialisés ;? Découvrir l’organisation locale des soins psychiatriques et les ressources disponibles sur le territoire ;? Poser librement ses questions à des professionnels de terrain ;? Mieux connaître les parcours de soins sur le territoire.Les intervenants présenteront le fonctionnement du Centre hospitalier Georges Daumézon, unique hôpital psychiatrique du sud Loire, son organisation en secteurs de proximité, les différents modes de prise en charge (ambulatoire, hospitalisation volontaire ou à la demande d’un tiers), ainsi que le rôle des équipes mobiles intervenant directement au domicile des patients.Un focus sera également proposé sur le Centre Médico-Psychologique et Hôpital de Jour “Les Pibales”, situé allée des Jonquilles, acteur clé du parcours de soins au Pellerin. Un temps d’échange ouvert à tous Cette soirée se veut avant tout un moment de dialogue, pour mieux comprendre, orienter, prévenir et contribuer à la déstigmatisation des troubles psychiques.Que vous soyez concerné personnellement, proche aidant, professionnel ou simplement citoyen, cette rencontre vous apportera des repères concrets et des informations fiables.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640



Afficher la carte du lieu Espace René-Cassin et trouvez le meilleur itinéraire

