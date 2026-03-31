La santé mentale vue par les jeunes! Mission locale Paris
La santé mentale vue par les jeunes! Mission locale Paris mardi 7 avril 2026.
Temps d’échange avec des jeunes suivis par la mission locale afin de mieux comprendre les enjeux autour de la santé mentale des jeunes et construire ensemble une action pour la favoriser!
Echanger autour de la santé mentale des jeunes et penser des actions pour la soutenir!
Le mardi 07 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Sur inscription auprès de la mission locale
Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T16:00:00+02:00
Mission locale 29/31 rue des Boulets 75011 Paris
aurelia.taprest@paris.fr
Afficher la carte du lieu Mission locale et trouvez le meilleur itinéraire