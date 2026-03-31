La santé mentale vue par les jeunes! Mission locale Paris

Temps d’échange avec des jeunes suivis par la mission locale afin de mieux comprendre les enjeux autour de la santé mentale des jeunes et construire ensemble une action pour la favoriser!

Echanger autour de la santé mentale des jeunes et penser des actions pour la soutenir!

Le mardi 07 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Sur inscription auprès de la mission locale

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-07T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T14:00:00+02:00_2026-04-07T16:00:00+02:00

Mission locale 29/31 rue des Boulets 75011 Paris

aurelia.taprest@paris.fr



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