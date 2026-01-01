La Sapurienne 2026

Saivres Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Démarrez l’année du bon pied en vous relevant le défi de La Sapurienne !

La course ne sera pas chronométrée mais 3 distances seront sont proposées aussi bien aux traileurs qu’aux randonneurs et pratiquants de Marche Nordique.

Parcours dans la vallée escarpée du Chambon jusqu’au pied du Barrage de la Touche Poupard pour le 15 et 21km.

Départ groupé: 8h30 pour le 21km, 8h45 pour le 15km et 9h pour le 9km

Renseignements par téléphone +33 6 09 64 91 57 .

Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 64 91 57 jany.vallet@wanadoo.fr

English : La Sapurienne 2026

