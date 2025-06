La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet Club de loisirs du Ginestet Marseille 13e Arrondissement 10 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet Jeudi 10 juillet 2025 de 18h à 22h. Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10 22:00:00

Date(s) :

2025-07-10

Soirée festive.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



La Ville de Marseille invite les séniors à partager un moment convivial à l’occasion d’une sardinade estivale.



Au programme :



Dégustation de sardines

Bal

Karaoké



Une soirée festive et gourmande à ne pas rater !



Cette proposition est réservée aux plus de 60 ans (l’accès se fera sur présentation d’un justificatif d’identité).



Sur inscription .

Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festive evening.

German :

Festlicher Abend.

Italiano :

Una serata di festa.

Espanol :

Una velada festiva.

L’événement La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Marseille