La Sardinade île des Embiez Six-Fours-les-Plages
samedi 19 septembre 2026 · île des Embiez · Six-Fours-les-Plages
Informations pratiques
Six-Fours-les-Plages
La Sardinade
île des Embiez Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Des sardines grillées, un verre à la main et un DJ aux platines pour faire durer la soirée !
Réglez vos consommations avec des jetons à retirer à l’accueil de l’événement.
1 jeton = 3 €
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île des Embiez Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@iledesembiez.com
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English :
Grilled sardines, a drink in hand, and a DJ spinning tunes to keep the party going!
Pay for your drinks with tokens, which you can pick up at the event’s reception desk.
1 token = 3 €
L’événement La Sardinade Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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