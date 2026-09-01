La Sardinade île des Embiez Six-Fours-les-Plages

Informations pratiques

Six-Fours-les-Plages

La Sardinade

île des Embiez Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Des sardines grillées, un verre à la main et un DJ aux platines pour faire durer la soirée !



Réglez vos consommations avec des jetons à retirer à l’accueil de l’événement.

1 jeton = 3 €

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île des Embiez Ile des Embiez Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@iledesembiez.com

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English :

Grilled sardines, a drink in hand, and a DJ spinning tunes to keep the party going!



Pay for your drinks with tokens, which you can pick up at the event’s reception desk.

1 token = 3 €

L’événement La Sardinade Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée