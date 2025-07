La Saucataise 2025 SAUCATS Saucats

SAUCATS Chemin de Rejouit Saucats Gironde

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’USCS Athlétisme organise

– 2 courses d’une distance respective de 10.5 km et 17 km

– 1 marche d’une distance respective de 10.5 km

se déroulant sur un circuit d’une seule boucle et empruntant chemins, routes, bois des propriétés de la commune de SAUCATS et de la BRÈDE pour le circuit de 17KM.

Le départ sera donné à 10H00 pour le 17km et le 10.5km et 10H05 pour la RANDO au sein de la cour de l’école et partira par le Chemin de réjouit à Saucats.

Les 2 courses (17KM et 10KM) comptent pour le Challenge de la Communauté de communes de Montesquieu (règlement à part). Soit 6 courses du canton de La Brède (Les 10KM de SAUCATS, les Foulées Saint Selvaise, la Martillacaise, l’ESCAPADE Exotique de Cadaujac, La SAUCATAISE de Saucats, La Croisière des Bons Vins La brède). .

SAUCATS Chemin de Rejouit Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 84 92 70 uscsathletisme@gmail.com

