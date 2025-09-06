LA SAUCE À LA FOIRE AUX ASSOCIATIONS Saint-André-de-Sangonis

LA SAUCE À LA FOIRE AUX ASSOCIATIONS

Rue Pierre de Coubertin Saint-André-de-Sangonis Hérault

Venez échanger avec les membres de La Sauce et découvrir les nouveautés de la rentrée comme par exemple un nouvel atelier bi-mensuel de théâtre pour adulte et ados à partir de 16 ans.

Vous voulez vous impliquer dans la vie de La Sauce ? Proposer des circuits de balades, accueillir un spectacle ?

C’est l’occasion de rencontrer et d’adhérer à l’association pour les soutenir (5 ou 10€ à partir de 16 ans suivant les moyens). .

Rue Pierre de Coubertin Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie lasaucestandre@gmail.com

English :

Come and meet the members of La Sauce and find out what’s new this autumn, including a new twice-monthly drama workshop for adults and teenagers aged 16 and over.

Would you like to get involved in the life of La Sauce? Offer walking tours, host a show?

German :

Tauschen Sie sich mit den Mitgliedern von La Sauce aus und entdecken Sie die Neuheiten des Herbstes, wie z. B. einen neuen, zweimal monatlich stattfindenden Theaterworkshop für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren.

Möchten Sie sich am Leben von La Sauce beteiligen? Wanderungen vorschlagen oder eine Aufführung ausrichten?

Italiano :

Venite a parlare con i membri de La Sauce e scoprite le novità di quest’autunno, tra cui un nuovo laboratorio teatrale bimestrale per adulti e adolescenti dai 16 anni in su.

Volete partecipare alla vita de La Sauce? Offrire tour a piedi, ospitare uno spettacolo?

Espanol :

Venga a hablar con los miembros de La Sauce y descubra las novedades de este otoño, incluido un nuevo taller de teatro bimensual para adultos y adolescentes a partir de 16 años.

¿Le gustaría participar en la vida de La Sauce? ¿Ofrecer visitas guiadas, presentar un espectáculo?

