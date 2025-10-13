LA SAUCE: ATELIER CALLIGRAPHIE LATINE (UNIQUEMENT RESERVÉ AUX ADHÉRENTS LA SAUCE) Saint-André-de-Sangonis

ATELIER UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS DE » LA SAUCE « .

Marinette pratique la calligraphie latine depuis une dizaine d’années et aime partager cette passion qu’est “l’art de la belle écriture”. Elle vous présentera la calligraphie et vous proposera des exercices à la plume.

Réservation conseillée, places limitées.

Attention: atelier uniquement sur adhésion à la Sauce (10€ sur place)

Attention: atelier uniquement sur adhésion à la Sauce (10€ sur place) ou en ligne via le site Helloasso

Liste du matériel nécessaire

– un cahier grand format, petits carreaux

– un porte plume (sans la plume)

– un sopalin ou buvard

un crayon à papier, gomme

– 1 règle de 30 cm

– 1 fiole pour encre .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

WORKSHOP FOR « LA SAUCE » MEMBERS ONLY.

Marinette has been practicing Latin calligraphy for ten years and loves to share her passion for the art of beautiful writing. She will introduce you to calligraphy and suggest pen-and-ink exercises.

Reservations recommended, places limited.

Please note: workshop only with La Sauce membership (10? on site)

German :

WORKSHOP NUR FÜR MITGLIEDER VON « LA SAUCE ».

Marinette beschäftigt sich seit zehn Jahren mit lateinischer Kalligraphie und teilt gerne ihre Leidenschaft für die Kunst des Schönschreibens. Sie wird Ihnen die Kalligraphie vorstellen und Ihnen Übungen mit der Feder vorschlagen.

Reservierung empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Achtung: Workshop nur mit Mitgliedschaft in La Sauce (10? vor Ort)

Italiano :

WORKSHOP RISERVATO AI SOCI « LA SAUCE ».

Marinette pratica la calligrafia latina da dieci anni e ama condividere la sua passione per l’arte della bella scrittura. Vi introdurrà alla calligrafia e vi proporrà alcuni esercizi a penna e inchiostro.

Si consiglia la prenotazione, i posti sono limitati.

Attenzione: questo laboratorio richiede l’iscrizione a La Sauce (10? in loco)

Espanol :

TALLER SÓLO PARA MIEMBROS DE « LA SAUCE ».

Marinette practica la caligrafía latina desde hace diez años y le encanta compartir su pasión por el arte de la bella escritura. Le introducirá a la caligrafía y le propondrá algunos ejercicios de pluma y tinta.

Se recomienda reservar, las plazas son limitadas.

Atención: este taller requiere ser socio de La Sauce (10? in situ)

