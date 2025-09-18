LA SAUCE: ATELIER-THÉÂTRE POUR ADULTES ET ADOS (+16 ANS) Saint-André-de-Sangonis

5 place des fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

ATELIER UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS DE « LA SAUCE »

Nouveauté de la rentrée un atelier-théâtre pour adultes animé par Marie Dubois, diplômée du Conservatoire National de Région de Limoges.

Deux jeudis par mois Cours d’essai gratuit le jeudi 18/09 Débutants bienvenus à partir de 16 ans.

U n c o r p s j u s t e , p o u r u n e p a r o l e j u s t e C O R P S V O I X J E U

Venez expérimenter le jeu du comédien, une pratique à la fois vocale et corporelle respiration, élocution, expression, conscience du corps et de l’espace, improvisation. Dans cet atelier, nous chercherons avant tout cet état de jeu, de disponibilité et de créativité, pour que chacun puisse révéler sa singularité et parler vrai . Improviser permet de développer son imaginaire, la connaissance de soi, de ses limites et de gagner en confiance face à l’imprévu. Travail d’improvisation en petits groupes, duo,solo, avec ou sans texte.

Individuellement s’exprimer, jouer, oser son authenticité, accepter le regard public , travailler la présence.

Collectivement par la dynamique de groupe ouvrir des potentialités et se dépasser, travailler l’écoute

Nombre de places limitées .

5 place des fontaines Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie lasaucetsandre@gmail.com

English :

WORKSHOP FOR « LA SAUCE » MEMBERS ONLY

New this fall: a theater workshop for adults led by Marie Dubois, a graduate of the Conservatoire National de Région de Limoges.

Two Thursdays a month ? Free trial class on Thursday 18/09 ? Beginners from age 16 welcome.

German :

ATELIER NUR FÜR MITGLIEDER VON « LA SAUCE »

Neu in diesem Schuljahr ist ein Theater-Workshop für Erwachsene, der von Marie Dubois, Absolventin des Conservatoire National de Région de Limoges, geleitet wird.

Zwei Donnerstage im Monat ? Kostenlose Probestunde am Donnerstag, den 18.09 Anfänger ab 16 Jahren willkommen.

Italiano :

WORKSHOP RISERVATO AI SOCI « LA SAUCE

Novità dell’autunno: un laboratorio teatrale per adulti condotto da Marie Dubois, diplomata al Conservatorio Nazionale della Regione di Limoges.

Due giovedì al mese? Lezione di prova gratuita giovedì 18/09? I principianti a partire dai 16 anni sono i benvenuti.

Espanol :

TALLER SÓLO PARA MIEMBROS DE « LA SAUCE

Novedad de este otoño: un taller de teatro para adultos dirigido por Marie Dubois, diplomada del Conservatorio Nacional de Región de Limoges.

Dos jueves al mes ? Clase de prueba gratuita el jueves 18/09 ? Se admiten principiantes a partir de 16 años.

