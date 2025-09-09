LA SAUCE: PRÉSENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DU THÉÂTRE DU SILLON Saint-André-de-Sangonis

LA SAUCE: PRÉSENTATION DE LA SAISON 2025-2026 DU THÉÂTRE DU SILLON

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-09

2025-09-09

EVENEMENT POUR LES ADHERENTS DE » LA SAUCE »

Dans le cadre du compagnonnage de La Sauce avec le théâtre du Sillon à Clermont l’Hérault, l’équipe présentera les spectacles qu’elle a choisis et les coups de coeur qui l’ont conduite à composer une saison toujours aussi riche et variée.

A l’issue de cette présentation, les adhérents pourront choisir les spectacles qu’ils iront voir ensemble. Ne manquez pas cette soirée de théâtre avant-scène , qui est toujours un régal !

Soirée suivie d’un buffet participatif. .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 19 56 39 lasaucestandre@gmail.com

English :

EVENT FOR « LA SAUCE » MEMBERS

As part of La Sauce?s partnership with the Théâtre du Sillon in Clermont l?Hérault, the team will present the shows they have chosen and the favorites that have led them to put together a season as rich and varied as ever.

At the end of the presentation, members will be able to choose the shows they wish to see together.

German :

EVENT FOR THE ADHERENTS OF « LA SAUCE » (VERANSTALTUNG FÜR DIE ANHÄNGER VON « LA SAUCE »)

Im Rahmen der Zusammenarbeit von La Sauce mit dem Théâtre du Sillon in Clermont l’Hérault wird das Team die von ihm ausgewählten Stücke und seine Favoriten vorstellen, die es dazu veranlasst haben, eine stets reichhaltige und abwechslungsreiche Saison zusammenzustellen.

Im Anschluss an die Vorstellung können die Mitglieder auswählen, welche Vorstellungen sie gemeinsam besuchen möchten.

Italiano :

EVENTO PER I SOCI « LA SAUCE

Nell’ambito della partnership de La Sauce con il Théâtre du Sillon di Clermont l’Hérault, l’équipe presenterà gli spettacoli scelti e i preferiti che hanno permesso di allestire una stagione più ricca e variegata che mai.

Dopo la presentazione, i soci potranno scegliere gli spettacoli che desiderano vedere insieme.

Espanol :

ACTO PARA LOS MIEMBROS DE « LA SAUCE

En el marco de la colaboración de La Sauce con el Théâtre du Sillon de Clermont l’Hérault, el equipo presentará los espectáculos que han elegido y los favoritos que les han llevado a confeccionar una temporada tan rica y variada como siempre.

Tras la presentación, los socios podrán elegir los espectáculos que desean ver juntos.

