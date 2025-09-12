LA SAUCE: SOIRÉE-JEUX SPÉCIALE “JEU DE RÔLE” Saint-André-de-Sangonis

LA SAUCE: SOIRÉE-JEUX SPÉCIALE “JEU DE RÔLE” Saint-André-de-Sangonis vendredi 12 septembre 2025.

LA SAUCE: SOIRÉE-JEUX SPÉCIALE “JEU DE RÔLE”

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Envie de plonger dans un univers où TU es l’héroïne ou le héros ? Jennifer nous propose une soirée-jeux sous le signe des jeux de rôle.

Pas besoin de maître du jeu, c’est toi qui crées l’histoire au fur et à mesure, en temps réel, avec tes ami(e)s ! Prépare-toi à laisser libre cours à ton imagination chaque décision, chaque rencontre, chaque rebondissement sera dicté par ta créativité… et un simple dé à 20 faces !

Vous aurez bien sûr aussi la possibilité de jouer à vos jeux favoris et aux grands classiques de La Sauce.

Buffet partagé.

Ouvert à tous. .

Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 44 38 70 21 lasaucestandre@gmail.com

English :

Want to plunge into a world where YOU are the hero or heroine? Jennifer invites you to a role-playing evening.

There’s no need for a game master: you create the story as you go along, in real time, with your friends! Get ready to let your imagination run wild: every decision, every encounter, every twist and turn will be dictated by your creativity? and so much more!

German :

Hast du Lust, in eine Welt einzutauchen, in der DU die Heldin oder der Held bist? Jennifer bietet uns einen Spieleabend im Zeichen von Rollenspielen an.

Du brauchst keinen Spielleiter, sondern du erschaffst die Geschichte nach und nach in Echtzeit mit deinen Freunden! Bereite dich darauf vor, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen: Jede Entscheidung, jede Begegnung, jede Wendung wird von deiner Kreativität diktiert… und ein Si

Italiano :

Volete immergervi in un mondo in cui VOI siete l’eroe o l’eroina? Jennifer organizzerà una serata di gioco di ruolo.

Non c’è bisogno di un game master: sarete voi a creare la storia, in tempo reale, con i vostri amici! Preparatevi a dare sfogo alla vostra immaginazione: ogni decisione, ogni incontro, ogni colpo di scena sarà dettato dalla vostra creatività… e molto di più!

Espanol :

¿Quieres sumergirte en un mundo en el que TÚ eres el héroe o la heroína? Jennifer organizará una velada de juegos de rol.

No necesitas un maestro de juego: ¡creas la historia sobre la marcha, en tiempo real, con tus amigos! Prepárate para dar rienda suelta a tu imaginación: cada decisión, cada encuentro, cada giro de tuerca vendrá dictado por tu creatividad… ¡y mucho más!

