La Sauclièroise Sauclières

La Sauclièroise Sauclières samedi 11 octobre 2025.

La Sauclièroise

Sauclières Aveyron

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Atelier créatif + randonnée solidaire Ensemble contre le cancer du sein

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose , les associations Albatilia, l’Escapade St-Jeantaise et AFADOUS organisent des ateliers et une randonnée accessible, ouverte à tous, pour soutenir la Ligue contre le Cancer.

Samedi 11 octobre, 15h à 17h, salle de la mairie atelier créatif solidaire + goûter

Dimanche 12 octobre Randonnée solidaire au profit de la ligue contre le cancer. Départ à 10h sur la place de l’église.

Une boite pour recueillir les dons sera à votre disposition à l’épicerie et des objets créatifs (rose bien entendus) seront vendus le jour de la randonnée ou sur simple demande. L’intégralité des bénéfices sera reversé à la ligue contre le cancer. .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 08 76 60 40 contactalbatilia@gmail.com

English :

Creative workshop + Together against breast cancer solidarity walk

German :

Kreativ-Workshop + solidarische Wanderung Gemeinsam gegen Brustkrebs

Italiano :

Laboratorio creativo + passeggiata di solidarietà Insieme contro il cancro al seno

Espanol :

Taller creativo + marcha solidaria Juntos contra el cáncer de mama

