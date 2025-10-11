La Sauclièroise Sauclières
La Sauclièroise Sauclières samedi 11 octobre 2025.
La Sauclièroise
Sauclières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Atelier créatif + randonnée solidaire Ensemble contre le cancer du sein
Dans le cadre de la campagne Octobre Rose , les associations Albatilia, l’Escapade St-Jeantaise et AFADOUS organisent des ateliers et une randonnée accessible, ouverte à tous, pour soutenir la Ligue contre le Cancer.
Samedi 11 octobre, 15h à 17h, salle de la mairie atelier créatif solidaire + goûter
Dimanche 12 octobre Randonnée solidaire au profit de la ligue contre le cancer. Départ à 10h sur la place de l’église.
Une boite pour recueillir les dons sera à votre disposition à l’épicerie et des objets créatifs (rose bien entendus) seront vendus le jour de la randonnée ou sur simple demande. L’intégralité des bénéfices sera reversé à la ligue contre le cancer. .
Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 08 76 60 40 contactalbatilia@gmail.com
English :
Creative workshop + Together against breast cancer solidarity walk
German :
Kreativ-Workshop + solidarische Wanderung Gemeinsam gegen Brustkrebs
Italiano :
Laboratorio creativo + passeggiata di solidarietà Insieme contro il cancro al seno
Espanol :
Taller creativo + marcha solidaria Juntos contra el cáncer de mama
L’événement La Sauclièroise Sauclières a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)