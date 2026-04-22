La Saulzetoise Saulzet
La Saulzetoise Saulzet dimanche 3 mai 2026.
Saulzet
La Saulzetoise
Salle polyvalente Saulzet Allier
Tarif : 2 – 2 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
La Saulzetoise propose de nouveaux parcours de randonnée pédestre et VTT avec différents niveaux de difficulté et des départs échelonnés. Restauration sur place avec un food truck et buvette.
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Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69
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English :
La Saulzetoise offers new hiking and mountain-biking trails with different levels of difficulty and staggered departures. On-site food truck and refreshment bar.
L’événement La Saulzetoise Saulzet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule