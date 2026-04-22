Saulzet

La Saulzetoise

Salle polyvalente Saulzet Allier

Tarif : 2 – 2 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Saulzetoise propose de nouveaux parcours de randonnée pédestre et VTT avec différents niveaux de difficulté et des départs échelonnés. Restauration sur place avec un food truck et buvette.

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Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 13 69

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English :

La Saulzetoise offers new hiking and mountain-biking trails with different levels of difficulty and staggered departures. On-site food truck and refreshment bar.

L’événement La Saulzetoise Saulzet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule