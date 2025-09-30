La Sauve EVE scène universitaire Le Mans

Conte littéraire, chansons immersives. La Sauve se situe à la croisée d’un concert et d’un conte musical, comme une expérience immersive portée par une musique triphop-rock associée à des nappes électro, à des mélodies voix et à des mots percussifs. Des morceaux denses vous emporteront comme la mer, d’autres morceaux acoustiques seront murmurés autour d’un feu. Et nous nous enveloppons d’images et d’imaginaires. La Sauve a été accompagnée par le dispositif Starter de Superforma en 2024 et bénéficie du soutien de la ville du Mans en 2025. Texte Louis Cabaret / Musique Louis Cabaret, Alexandre Minaud, Arnaud Bourné, Jean-Baptiste Benoit / Vidéo Antoine Tribotté. Durée 1h15. Gratuit sur réservation https://www.billetweb.fr/lasauve .

