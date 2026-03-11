La Savignacoise Savignac
La Savignacoise Savignac dimanche 12 avril 2026.
La Savignacoise
Savignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’APE de Savignac est heureuse de vous inviter à la première édition de la Savignacoise.
Course & randonnée pédestre 1ère édition de la Savignacoise !
Horaires de départ
Randonnée 9h
Course 7 km & 12 km 10h
Pré-inscription Ludovic.seimandi@gmail.com
Inscription possible sur place
Une délicieuse soupe aux fromages sera offerte à tous les participants de la course !
Les randonneurs pourront également en profiter pour seulement 2€ supplémentaires
Buvette sur place .
Savignac 12200 Aveyron Occitanie ludovic.seimandi@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APE de Savignac is pleased to invite you to the first edition of the Savignacoise.
L’événement La Savignacoise Savignac a été mis à jour le 2026-03-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)