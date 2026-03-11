La Savignacoise

Savignac Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’APE de Savignac est heureuse de vous inviter à la première édition de la Savignacoise.

Course & randonnée pédestre 1ère édition de la Savignacoise !

Horaires de départ

Randonnée 9h

Course 7 km & 12 km 10h

Pré-inscription Ludovic.seimandi@gmail.com

Inscription possible sur place

Une délicieuse soupe aux fromages sera offerte à tous les participants de la course !

Les randonneurs pourront également en profiter pour seulement 2€ supplémentaires

Buvette sur place .

Savignac 12200 Aveyron Occitanie ludovic.seimandi@gmail.com

English :

The APE de Savignac is pleased to invite you to the first edition of the Savignacoise.

