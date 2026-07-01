La savoureuse tournée du comté Rue de l’Abbaye Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Baume-les-Messieurs

La savoureuse tournée du comté

Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le comté AOP fait sonn show sur la rute des gourmands école du comté, ateliers pour enfants, rodéo comté, espace dégustation. .

Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : La savoureuse tournée du comté

L’événement La savoureuse tournée du comté Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION