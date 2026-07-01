La savoureuse tournée du comté Rue de l’Abbaye Baume-les-Messieurs
mardi 21 juillet 2026 · Rue de l'Abbaye · Baume-les-Messieurs
Informations pratiques
Baume-les-Messieurs
La savoureuse tournée du comté
Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le comté AOP fait sonn show sur la rute des gourmands école du comté, ateliers pour enfants, rodéo comté, espace dégustation. .
Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La savoureuse tournée du comté
L’événement La savoureuse tournée du comté Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION