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AGENDA · Baume-les-Messieurs

La savoureuse tournée du comté Rue de l’Abbaye Baume-les-Messieurs

mardi 21 juillet 2026 · Rue de l'Abbaye · Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Abbaye
Adresse
Abbaye et grottes
Ville
39210 Baume-les-Messieurs
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Messieurs

La savoureuse tournée du comté

Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Le comté AOP fait sonn show sur la rute des gourmands école du comté, ateliers pour enfants, rodéo comté, espace dégustation.   .

Rue de l’Abbaye Abbaye et grottes Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La savoureuse tournée du comté

L’événement La savoureuse tournée du comté Baume-les-Messieurs a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION