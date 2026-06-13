La Savoureuse Tournée du Comté Route d’Arbois Molain

Molain

La Savoureuse Tournée du Comté

Route d’Arbois Grottes des Moidons Molain Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-02 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02

La Savoureuse Tournée du Comté revient pour son 15ème été !

Rendez-vous dans les plus beaux lieux touristiques des Montagnes du Jura !

Cet été, le Comté part à la rencontre des vacanciers à l’occasion de La Savoureuse Tournée du Comté, une opération itinérante conviviale et gourmande qui s’installe dans les lieux touristiques incontournables de la zone de production du Comté… et un peu au-delà !

Une belle occasion de (re)découvrir le Comté autrement, dans une ambiance festive et familiale.

Au programme plaisir, partage et gourmandise

Petits et grands sont invités à profiter d’un large panel d’animations gratuites et accessibles à tous

Dégustation de Comté découvrez le Comté et sa filière grâce à des dégustations commentés.

Jeux et animations pour les enfants un espace ludique pour s’amuser tout en apprenant.

L’École du Comté ateliers pédagogiques pour tout savoir sur la fabrication et les secrets du Comté.

Atelier culinaire des recettes ou accords simples qui vont sublimer vos tables

Un rendez-vous avec le terroir

En s’installant au cœur des zones touristiques estivales, La Savoureuse Tournée du Comté s’adresse aux curieux, familles, randonneurs, épicuriens et amoureux des produits de terroir. Un moment idéal pour se connecter à la richesse d’un territoire et à ses traditions fromagères. .

Route d’Arbois Grottes des Moidons Molain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 23 51 cigc@comte.com

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English : La Savoureuse Tournée du Comté

L’événement La Savoureuse Tournée du Comté Molain a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA