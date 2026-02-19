La Scara

Piste Coupe du Monde OK Val-d’Isère Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-31

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-31

Venez encourager les futurs champions ! Depuis sa création, la Scara a vu passer ceux qui ont marqué l’histoire du ski. Aujourd’hui encore, les meilleurs jeunes skieurs français et étrangers, de 12 à 15 ans, s’y affrontent avec passion à Val d’Isère.

.

Piste Coupe du Monde OK Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scara

Come and cheer on the champions of tomorrow! Since its creation, the Scara has seen many of the greatest names in skiing rise through its ranks. Today, the best young skiers from France and abroad, aged 12 to 15, continue to race with passion in Val d’Isère.

L’événement La Scara Val-d’Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Val d’Isère Tourisme