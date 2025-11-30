LA SCÈNE DU DIMANCHE CHOKYORI Béziers

LA SCÈNE DU DIMANCHE CHOKYORI

Kimiyo Ogawa et le Mezcal Jazz Unit mêlent tango et jazz dans Distancia, une création unique où virtuosité, improvisation et influences du monde se rencontrent.

Kimiyo Ogawa, bandonéoniste japonaise, fait partie des rares femmes à maîtriser cet instrument emblématique du tango. Sa virtuosité et sa sensibilité mêlent les accents du Río de la Plata à des influences contemporaines.

À ses côtés, le Mezcal Jazz Unit, quartet occitan fondé en 1986 par Emmanuel de Gouvello, explore depuis près de quarante ans un jazz métissé, nourri d’improvisation et de sonorités du monde.

Leur rencontre au Cambodge il y a dix ans a donné naissance à une collaboration unique où tango et jazz dialoguent. De cette alchimie est née Distancia, œuvre qui illustre à la fois la distance géographique et la proximité musicale des artistes.

Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar restera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .

English :

Kimiyo Ogawa and the Mezcal Jazz Unit blend tango and jazz in Distancia, a unique creation where virtuosity, improvisation and world influences meet.

German :

Kimiyo Ogawa und die Mezcal Jazz Unit vermischen Tango und Jazz in Distancia, einer einzigartigen Kreation, in der Virtuosität, Improvisation und Einflüsse aus aller Welt aufeinandertreffen.

Italiano :

Kimiyo Ogawa e la Mezcal Jazz Unit fondono tango e jazz in Distancia, una creazione unica in cui virtuosismo, improvvisazione e influenze mondiali si incontrano.

Espanol :

Kimiyo Ogawa y la Mezcal Jazz Unit fusionan tango y jazz en Distancia, una creación única en la que confluyen virtuosismo, improvisación e influencias del mundo.

