LA SCÈNE DU DIMANCHE HUGUES DARVEY ET PHILIPPE CAUCHI POMPONI

10 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Hugues Darvey (pop-rock) et Philippe Cauchi Pomponi (jazz latin) unissent leurs talents pour un projet inédit, présenté pour la première fois aux Ostals.

Une voix, un piano, deux artistes confirmés, qui ont parcouru les scènes d’Occitanie et d’ailleurs jusqu’à se rencontrer. Hugues Darvey, pop-rock, et Philippe Cauchi Pomponi, jazz latin, mêlent leurs influences pour créer un projet original et inédit, présenté pour la première fois sur la scène des Ostals.

Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar sera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .

10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

English :

Hugues Darvey (pop-rock) and Philippe Cauchi Pomponi (Latin jazz) combine their talents for an original project, presented for the first time at the Ostals.

German :

Hugues Darvey (Pop-Rock) und Philippe Cauchi Pomponi (Latin-Jazz) vereinen ihre Talente für ein neuartiges Projekt, das zum ersten Mal bei Ostals vorgestellt wird.

Italiano :

Hugues Darvey (pop-rock) e Philippe Cauchi Pomponi (latin jazz) uniscono i loro talenti per un progetto inedito, presentato per la prima volta all’Ostals.

Espanol :

Hugues Darvey (pop-rock) y Philippe Cauchi Pomponi (jazz latino) unen sus talentos en un nuevo proyecto, presentado por primera vez en el Ostals.

L’événement LA SCÈNE DU DIMANCHE HUGUES DARVEY ET PHILIPPE CAUCHI POMPONI Béziers a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE