LA SCÈNE DU DIMANCHE LUCIE FOLCH EN DUO Béziers

LA SCÈNE DU DIMANCHE LUCIE FOLCH EN DUO

10 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Lucie Folch revient en duo aux Ostals pour un concert intime et feutré. Folk-pop-aigre-douce, sa voix explore émotions et mélodies subtiles en anglais et français.

En novembre, Lucie Folch revient sur la scène intérieure des Ostals, cette fois en duo. Plus qu’un concert, elle propose un véritable récit musical, une immersion intime et feutrée.

Accompagnée de sa guitare, elle tisse des mélodies folk inspirées de ses amitiés, de ses amours et de ses expériences. Sa voix envoûtante, entre anglais et français, explore la folk-pop-aigre-douce avec élégance et émotion, mêlant influences de Dido, Keren Ann, Dominique A, Feist ou Regina Spektor.

Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar sera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .

English :

Lucie Folch returns to the Ostals as a duo for an intimate, hushed concert. Folk-pop-sweet-sour, her voice explores emotions and subtle melodies in English and French.

German :

Lucie Folch kehrt als Duo zu den Ostals zurück, um ein intimes und gedämpftes Konzert zu geben. Folk-Pop-sauer-süß, ihre Stimme erkundet Emotionen und subtile Melodien auf Englisch und Französisch.

Italiano :

Lucie Folch torna in duo all’Ostals per un concerto intimo e silenzioso. Folk-pop agrodolce, la sua voce esplora emozioni e sottili melodie in inglese e francese.

Espanol :

Lucie Folch vuelve en dúo al Ostals para un concierto íntimo y silencioso. Folk-pop agridulce, su voz explora emociones y melodías sutiles en inglés y francés.

