LA SCÈNE DU DIMANCHE MARC EN ROUES (TRÈS) LIBRES

10 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Marc revient avec humour acide et absurde ! Sketches, clips et musiques se mêlent dans un joyeux désordre où Desproges, Vian, Nougaro et d’autres s’invitent.

Toujours en roues libres et plus affûté que jamais, Marc nous offre une nouvelle salve d’humour acide, de drôlerie débridée et d’absurde assumé.

De la création du monde à Dieu, de sa petite mémé aux gilets jaunes, des chaînes d’info aux french kiss et coups de gueule poétiques, rien n’échappe à sa verve joyeusement corrosive.

Marc n’est pas seul Desproges, Benureau, Bérurier Noir, Barbara, Vian, Nougaro, Baudelaire et d’autres s’invitent dans ce joyeux désordre où sketches, clips et musiques de Kusturica s’entrechoquent.

Le spectacle débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar sera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .

10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Marc is back with acid and absurd humor! Sketches, clips and music mingle in a joyous mess where Desproges, Vian, Nougaro and others make guest appearances.

German :

Marc kehrt mit saurem und absurdem Humor zurück! Sketche, Musikvideos und Musik vermischen sich in einem fröhlichen Durcheinander, in dem Desproges, Vian, Nougaro und andere zu Gast sind.

Italiano :

Marc è tornato con il suo umorismo acido e assurdo! Sketch, clip e musica si mescolano in un’allegra confusione in cui fanno la loro comparsa Desproges, Vian, Nougaro e altri.

Espanol :

Marc vuelve con su humor ácido y absurdo Sketches, clips y música se mezclan en un alegre revoltijo donde Desproges, Vian, Nougaro y otros hacen apariciones como invitados.

L’événement LA SCÈNE DU DIMANCHE MARC EN ROUES (TRÈS) LIBRES Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE