LA SCÈNE DU DIMANCHE OPÉRACONTÉS LE BARBIER DE SÉVILLE Béziers

LA SCÈNE DU DIMANCHE OPÉRACONTÉS LE BARBIER DE SÉVILLE

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’Épicurieuse à Béziers un opéra sensoriel mêlant musique, parfums et saveurs. Découvrez Le Barbier de Séville en une heure immersive et poétique.

Bien plus qu’un simple spectacle, L’Épicurieuse propose une expérience immersive où musique, mots et sens se mêlent pour créer un moment d’art total. À Béziers, dans un lieu pensé pour cela, les frontières entre artistes et spectateurs s’effacent on écoute, on goûte, on respire, on partage — chaque instant devient une rencontre vivante et inattendue.

L’ensemble présente une version inédite et sensorielle des plus beaux opéras contés en une heure et cinq sens, arrangés par Boris Kapfer. Ici, la musique se goûte autant qu’elle s’écoute violon, flûte traversière et violoncelle se mêlent aux parfums, aux saveurs et aux mots pour une immersion totale.

Le programme met à l’honneur Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini (1816), inspiré de la comédie de Beaumarchais. Compositeur virtuose et fin gourmet, Rossini invite à une expérience où mets et musique dialoguent dans un jeu d’échos savoureux et lumineux.

Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar restera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .

10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

English :

L?Épicurieuse in Béziers: a sensory opera combining music, fragrances and flavors. Discover The Barber of Seville in an immersive, poetic hour.

German :

L?Épicurieuse in Béziers: eine sensorische Oper, die Musik, Düfte und Geschmäcker miteinander verbindet. Entdecken Sie den Barbier von Sevilla in einer immersiven und poetischen Stunde.

Italiano :

L’Épicurieuse a Béziers: un’opera sensoriale che unisce musica, profumi e sapori. Scoprite Il Barbiere di Siviglia in un’ora coinvolgente e poetica.

Espanol :

L’Épicurieuse en Béziers: una ópera sensorial que combina música, olores y sabores. Descubra El barbero de Sevilla en una hora inmersiva y poética.

