LA SCÈNE DU DIMANCHE URBULI BABA EN TRIO Béziers
10 Rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Après avoir électrisé la cour cet été, Urbuli Baba revient sur la scène intérieure du Bistro, cette fois en trio. Accompagné de deux musiciens talentueux, il propose une soirée de jazz incandescent, promettant un nouveau voyage sonore 100 % jazz.
Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar sera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .
10 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Urbuli Baba returns to the Ostals with a trio for an evening of incandescent jazz. Two surprise musicians accompany him on a 100% jazz sound journey.
German :
Urbuli Baba kehrt als Trio zu den Ostals zurück, um einen Abend mit glühendem Jazz zu verbringen. Zwei Überraschungsmusiker begleiten ihn auf einer Klangreise 100?% Jazz.
Italiano :
Urbuli Baba torna all’Ostals in trio per una serata di jazz incandescente. Due musicisti a sorpresa lo accompagnano in un viaggio 100% jazz.
Espanol :
Urbuli Baba vuelve al Ostals en trío para una velada de jazz incandescente. Dos músicos sorpresa le acompañan en un viaje 100% jazzístico.
