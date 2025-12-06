La scène est à vous et Sapritch I feel good Ouzouer-sur-Loire

La scène est à vous et Sapritch I feel good

Scène ouverte dés 18h

Ouvert aux artistes amateurs du Loiret, en solo ou en groupe, sans condition d’âge, issus de tous les champs de la musique et du spectacle vivant (théâtre, humour, magie, arts du cirque..).

Suivi de I feel good One man conférence par Sapritch, à 21h. Durée 1h env.

A quoi sert la musique ? De quoi est-elle faite ? Pourquoi la musique nous fait du bien ?

Voilà les questions centrales de ce spectacle qui explore les courants musicaux et les mouvements sociaux.

– Dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – .

