La Scène est à Vous ! Soirée bœuf ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La Scène est à Vous ! Soirée bœuf

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une soirée bœuf à Echo System, pensée pour jouer ensemble. Ici, pas de passage solo on se retrouve, on mélange les musicien·nes et on construit la musique collectivement. On s’inscrit sur place, on monte sur scène, on joue avec les autres. Pas de programme figé, la soirée se crée au fil des rencontres. Instrument, voix ou simple curiosité tout le monde est le bienvenu.

Entrée à prix libre .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : La Scène est à Vous ! Soirée bœuf

L’événement La Scène est à Vous ! Soirée bœuf Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE