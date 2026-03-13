La scène est à vous ! Soirée Open Mic Médiathèque de Vernon Vernon

La scène est à vous ! Soirée Open Mic

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Scène Ouverte Quand la Musique résiste !

La Médiathèque vous invite à une soirée Open Mic exceptionnelle sous le signe de l’engagement et de la liberté.

Le temps d’une soirée, notre espace se transforme en scène musicale ! Que vous soyez guitariste, slameur, chanteur amateur ou confirmé, venez partager les mélodies qui ont marqué l’histoire des luttes et les textes qui continuent de porter l’espoir.

✊ Le Thème Chansons de Résistance & Protest Songs

De l’hymne des droits civiques américains aux chants de la Résistance française, de la Nueva Canción chilienne aux refrains punk des années 80, la musique a toujours été le haut-parleur de ceux que l’on n’entend pas.

Nous vous proposons d’explorer ce répertoire universel

Les classiques historiques Le Chant des Partisans, Bella Ciao, Strange Fruit…

Les hymnes de la contre-culture Bob Dylan, Joan Baez, Tracy Chapman, The Clash…

La scène française engagée Boris Vian, Léo Ferré, Renaud, ou encore des artistes contemporains.

Vos propres créations Si vous avez écrit des textes qui dénoncent ou qui proposent un monde meilleur, cette scène est la vôtre.

Comment participer ?

L’inscription est ouverte à tous, quel que soit votre niveau. L’idée est avant tout le partage et la convivialité.

Musiciens Interprètes Vous pouvez interpréter une reprise ou une composition originale. Un piano électrique et un système de sonorisation (micros, entrées jack) seront à votre disposition.

Lecteurs Slameurs La résistance se dit aussi avec des mots. Les textes lus ou déclamés sont les bienvenus.

Public Pas besoin de monter sur scène pour participer ! Venez simplement écouter, découvrir et soutenir les artistes d’un soir. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

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English : La scène est à vous ! Soirée Open Mic

L’événement La scène est à vous ! Soirée Open Mic Vernon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération