Teillé

La scène est dans le Pré Soirée dîner + spectacle à la ferme

Teillé Loire-Atlantique

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:45:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Balade champêtre et pédagogique de la ferme de l’avenue, soirée dîner spectacle, venez passer un moment convivial à la Ferme des Volailles de l’Avenue !

9h 45 Balade Chamêtre et pédagogique (2h)

Balade et visite commentée de la ferme GAEC des Ebaupinays , la carrière de Teillé et la château de la Guibourgère.

Gratuit, buvette sur place, départ 10h.

18h Soirée dîner + Théâtre Le Syndrome de l’Ecossais

Repas champêtre entrée,plat, fromage, dessert, café.

Suivi d’une soirée théatre Le Syndrome de l’Ecossais par la compagnie Chaise Rouge, le tout dans un amphitéâtre ballot romain (bottes de foin).

Début du spectacle 21h30 sur réservation 33€ adulte 15€ enfant

Le pitch de la pièce

Une soirée comme temps d’autres. Deux couples se retrouvent pour un repas familial ordinaire. Mais rien ne se passe comme prévu … Une réjouissante cascade d’incidents transforme rapidement la réunion de famille en une nuit folle,où les secrets, les bouteilles ou les non-dits volent éclats. Une comédie grinçante drôle et terriblement humaine. .

Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 12 39 63

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English :

Come and spend a convivial evening at the Volailles de l’Avenue farm!

L’événement La scène est dans le Pré Soirée dîner + spectacle à la ferme Teillé a été mis à jour le 2026-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis