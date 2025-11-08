La Scène Fait Son Show, RAYMA La scène² Aix-en-Provence

La Scène Fait Son Show, RAYMA

Samedi 8 novembre 2025 de 19h à 23h. La scène² 190 rue Pierre Duhem Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

2025-11-08

L’association “A Luce” et l’endroit le plus cool au monde vous présentent une nouvelle soirée exceptionnelle. Un diner spectacle avec concert et spectacle RAYMA Tartines de vies.

Le temps d’une soirée, RAYMA vous raconte des tartines de vies, des tranches de moments.

Un mélange de stand-up et sketchs à personnages un professeur de langues fan de kung fu, un casting de sosies, le souvenir d’un centenaire, un sketch improvisé de A à Z en accord avec les choix du public… Ou même un peu de lui !

Des personnages éclectiques avec pour unique but, vous faire passer un moment inoubliable. Entre émotion et folie, vous aurez droit à du rire, du rire et encore du rire.



Toujours précédé par un repas raffiné en musique live. Réservez dès maintenant pour vous offrir ce moment mémorable. .

La scène² 190 rue Pierre Duhem Aix-en-Provence 13856 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 02 39 58 aluce.asso@gmail.com

English :

The ?A Luce? association and the coolest place on earth present another exceptional evening. A dinner show with concert and RAYMA show, Tartines de vies.

German :

Der Verein ?A Luce? und der coolste Ort der Welt präsentieren Ihnen einen weiteren außergewöhnlichen Abend. Eine Dinnershow mit Konzert und Show RAYMA .

Italiano :

L’associazione A Luce e il locale più cool del mondo presentano un’altra serata eccezionale. Una cena-spettacolo con concerto e spettacolo RAYMA , Tartines de vies.

Espanol :

La asociación A Luce y el lugar más cool del mundo presentan otra velada excepcional. Una cena-espectáculo con concierto y espectáculo RAYMA , Tartines de vies.

L’événement La Scène Fait Son Show, RAYMA Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence