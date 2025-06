Mah-Pishani (un conte persan) – La Scène Intérieure Paris 20 juin 2025

Parents et enfants, vous êtes conviés à la lecture du conte persan Mah-Pishani, illustré par Maryam Jafari et adapté par Mohsen Ebrahimpour. Cette lecture sera animée avec la participation de la comédienne Isabelle Ben Soussan Cosson. Venez nombreux pour découvrir ce voyage conté, à la croisée des cultures et de l’imaginaire.

Le vendredi 20 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

La réservation est conseillée, les places étant limitées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-20T22:00:00+02:00

2025-06-20T20:00:00+02:00_2025-06-20T22:00:00+02:00

fin : 2025-06-21T00:00:00+02:00

La Scène Intérieure 67 rue du Moulin des Prés 75013 Paris

association.setak1901@yahoo.fr

L’Association Setak et la Galerie Scène Intérieure ont le plaisir de vous inviter à une soirée contée entre tradition et imaginaire.