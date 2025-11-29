LA SCENE OUVERTE DU BIJOU BIJOU Toulouse

LA SCENE OUVERTE DU BIJOU Samedi 29 novembre, 20h30 BIJOU Haute-Garonne

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:30:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:30:00

Tous les talents musicaux de Toulouse et d’ailleurs, Le Bijou vous donne rendez-vous pour ses scènes ouvertes !

Que vous soyez musicien.ne amateurice, confirmé.e ou simplement passionné.e, c’est l’occasion idéale de monter sur scène et de partager votre univers musical avec un public bienveillant et curieux, dans l’atmosphère conviviale du bistro.

Un piano, une guitare et un cajon seront normalement disponibles le jour J ! On compte sur vous pour apporter le reste !

Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d'un bistro de quartier.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jam