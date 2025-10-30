La Scène ouverte du Lux Apparition #1 Caen
La Scène ouverte du Lux Apparition #1
6 Avenue Sainte-Thérèse Caen Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30 22:30:00
2025-10-30
Dans l’écrin feutré de la cafétéria et du hall, laissez-vous emporter par une atmosphère cabaret où tout peut surgir un texte soufflé à voix haute, une chanson qui s’invite, un jonglage inattendu, un tour de magie ou la danse d’un instant.
Laissez-vous emportez par une atmosphère cabaret où tout peut arriver !
Tours de magie, danse, jonglage inattendu, chanson… La scène vous attend !
Venez partagez votre talent, qu’il soit discret ou flamboyant, délicat ou éclatant.
Inscrivez vous dès maintenant sur le site du Lux pour proposer votre projet. Vous avez jusqu’au 26 octobre pour le faire. .
6 Avenue Sainte-Thérèse Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 82 29 87
English : La Scène ouverte du Lux Apparition #1
In the hushed setting of the cafeteria and hall, let yourself be carried away by a cabaret atmosphere where anything can happen: a text whispered aloud, a song that invites itself, an unexpected juggling act, a magic trick or a moment?s dance.
German : La Scène ouverte du Lux Apparition #1
Lassen Sie sich in der gemütlichen Cafeteria und der Lobby von einer kabarettistischen Atmosphäre mitreißen, in der alles möglich ist: ein laut gesprochener Text, ein Lied, eine unerwartete Jonglage, ein Zaubertrick oder ein Tanz für einen Moment.
Italiano :
Nell’ambiente silenzioso della caffetteria e dell’atrio, lasciatevi trasportare da un’atmosfera da cabaret in cui tutto può accadere: un testo sussurrato ad alta voce, una canzone che si invita da sola, un numero di giocoleria inaspettato, un trucco di magia o un momento di danza.
Espanol :
En el ambiente silencioso de la cafetería y el vestíbulo, déjese llevar por una atmósfera de cabaret en la que todo puede suceder: un texto susurrado en voz alta, una canción que se invita a sí misma, un malabarismo inesperado, un truco de magia o un momento de baile.
