Seul ou en groupe, venez briller sur la scène du Petit Paris !

Le samedi 12 juillet à 20h30, on vous invite de nouveau à une soirée exceptionnelle au Petit Paris.

Que vous soyez seul avec votre instrument, en duo complice ou avec votre groupe prêt à enflammer la scène, c’est l’occasion parfaite pour partager votre passion dans une ambiance festive et conviviale.

Chant, humour, musique, poésie… Tous les talents sont les bienvenus ! Et en bonus une consommation offerte pour chaque participant. .

Bar Au Petit Paris

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

