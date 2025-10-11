La scénographie avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon

La scénographie avec le RERS

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Initiation à la scénographie et aux métiers de la scène décorateur, costumier, régisseur, éclairagiste….
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

English :

Introduction to set design and stage professions: set designer, costume designer, stage manager, lighting designer….

German :

Einführung in die Szenografie und die Berufe auf der Bühne: Bühnenbildner, Kostümbildner, Regisseur, Beleuchter….

Italiano :

Introduzione alla scenografia e alle professioni del palcoscenico: scenografo, costumista, direttore di scena, lighting designer….

Espanol :

Introducción a la escenografía y a las profesiones escénicas: escenógrafo, figurinista, director de escena, iluminador….

