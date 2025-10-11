La scénographie avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon
La scénographie avec le RERS
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Initiation à la scénographie et aux métiers de la scène décorateur, costumier, régisseur, éclairagiste….
English :
Introduction to set design and stage professions: set designer, costume designer, stage manager, lighting designer….
German :
Einführung in die Szenografie und die Berufe auf der Bühne: Bühnenbildner, Kostümbildner, Regisseur, Beleuchter….
Italiano :
Introduzione alla scenografia e alle professioni del palcoscenico: scenografo, costumista, direttore di scena, lighting designer….
Espanol :
Introducción a la escenografía y a las profesiones escénicas: escenógrafo, figurinista, director de escena, iluminador….
