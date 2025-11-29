La Schlapp sauvage au village du Père Noël

Au Village du Père Noël, la Schlapp Sauvage apportera une ambiance unique grâce à sa musique entraînante.Tout public

Place du Marché Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 82 15

At Santa’s Village, the Schlapp Sauvage will bring a unique atmosphere with its lively music.

L’événement La Schlapp sauvage au village du Père Noël Sierck-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-27 par TROIS FRONTIERES TOURISME