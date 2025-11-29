La Schlapp sauvage au village du Père Noël Sierck-les-Bains
La Schlapp sauvage au village du Père Noël
Place du Marché Sierck-les-Bains Moselle
Gratuit
Samedi 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13 20:00:00
Au Village du Père Noël, la Schlapp Sauvage apportera une ambiance unique grâce à sa musique entraînante.Tout public
Place du Marché Sierck-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 82 15
At Santa’s Village, the Schlapp Sauvage will bring a unique atmosphere with its lively music.
